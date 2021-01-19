Миллер назвал сроки окончания газификации в России

Газификация завершится в России к 2030 году. Об этом во вторник, 19 января, сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

По его словам, уже были подписаны графики синхронизации работ с регионами РФ.

«Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — отметил Миллер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава компании также добавил, что «Газпром» завершит подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) газопровода через Монголию уже в I квартале 2021 года. Также специалисты держат связь с китайскими и монгольскими партнерами.

Кроме того, как подчеркнул Миллер, экспортные цены на газ начали восстанавливаться.

В декабре Минфин внес в правительство механизм финансирования программы газификации субъектов государства.

Также в декабре компания «Газпром» заявила, что в 2021 году планирует увеличить поставки газа на внутренний рынок на 5 млрд куб. м. Ранее поставки голубого топлива на внутреннем рынке составляли 220,2 млрд куб. м.

В ноябре «Газпром» спрогнозировал увеличение уровня газификации в России к началу 2021 года до 71,4% при условии строгого выполнения соответствующих программ.