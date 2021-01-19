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СК возбудил дело против чиновника из-за загрязнения озера в Дагестане

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В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя госучреждения, который подозревается в загрязнении озера, обеспечивающего водоснабжение городов Избербаш и Каспийск. Об этом сообщается во вторник, 19 января, на сайте следственного управления СК РФ по республике.

Опасный сюрприз: в Буйнакске отравились более 70 человек
Под подозрением — некачественные новогодние подарки и питьевая вода

Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении директора ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, из-за непринятия должных мер к очистке русла от мусора река Талгинка вышла из берегов, это привело к подтоплению части территории Ленинского района Махачкалы. Третьего декабря прошлого года подозреваемый организовал несанкционированное изменение речного русла путем прокопа траншеи и направление реки Талгинка в канал имени Октябрьской революции.

«В целях уменьшения объема воды, подозреваемый и должностные лица учреждения «Канал имени Октябрьской революции», путем открытия шлюза, организовали сброс воды из канала в озеро Рыбье, являющееся обеспечивающим водоснабжением жителей городов Избербаша и Каспийска», — добавили в СК.

Из-за ухудшения качества воды в озере вода пришла в негодность, значительно превысились максимально допустимые значения химических и микробиологических свойств питьевой воды.

В результате действий подозреваемого возникла угроза массового отравления большого количества человек. Также тысячи граждан оставались без воды продолжительное время.

Накануне стало известно, что врио директора «Буйнакскводоканала» задержали из-за отравления питьевой водой сотен человек в Буйнакске. По версии следствия, с 9 по 17 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из которых 246 дети в возрасте от 1 года до 16 лет, с признаками пищевого отравления.

В материалах от 19 заболевших и в пробах воды 14 января нашли возбудителя дизентерии. В водопроводной ветке, которая идет от водозабора Апке-озень, обнаружили многочисленные самовольные врезки, из-за чего трубы оказались затоплены, а «колодцы» — заполнены канализационными стоками.

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