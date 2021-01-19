Заболеваемость ОРВИ выросла в Липецкой области после каникул

В Липецкой области за неделю выявлено более 5,1 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эпидемический порог превышен на 7,4%.

По данным Роспотребнкадзора, 53% случаев ОРВИ приходится на детей. Однако превышение эпидемического порога происходит за счет взрослого населения. Повышение заболеваемости связывают с низким количеством обращений в медицинские учреждения в период праздничной недели. Об этом пишет GOROD48.

Случаи гриппа в регионе пока не выявлены. Лабораторные исследования показывают циркуляцию вирусов парагриппа, РС- и риновирусов.

В Липецке зарегистрировано более 3,2 тыс. случаев ОРВИ. Это 62,9% всех случаев в регионе.

Ранее в этот день сообщалось, что недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 32 российских регионах. От гриппа привиты 85,9 млн человек.