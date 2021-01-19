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Резкое понижение температуры прогнозируют в Оренбургской области

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В ближайшие сутки температура воздуха в Оренбургской области упадет на 10 градусов и более. По данным синоптиков, регион окажется между двумя барическими образованиями.

Согласно прогнозам, южная половина Оренбуржья будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления. На части региона ожидается морозная погода без существенных осадков. Об этом пишет 56orb.ru.

В северной половине Оренбуржья под влиянием поля пониженного давления пройдет небольшой снег.

В ночные часы в регионе усилится ветер. Температура воздуха составит –20...–25 градусов, местами до –15 градусов. В дневные часы ветер сменит направление, его скорость будет достигать 12 м/с.

Ранее об аномальных заморозках предупредили жителей Саратовской области. До 21 января в регионе отклонения от климатической нормы будут составлять 9 градусов и более.

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