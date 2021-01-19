Власти Приморья заявили о готовности обеспечить условия для газификации

В правительстве Приморского края готовы обеспечить комфортные условия для реализации программы газификации региона. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым 18 января в Санкт-Петербурге.

По словам главы Приморья, на встрече были согласованы вопросы, касающиеся прохождения газопроводов по территории региона. Власти примут их как объекты особой важности.

«Договорились, что примем газопроводы как объекты особой важности, чтобы были полномочия в том числе по изменению статуса земельных участков — это было необходимым условием, чтобы максимально ускорить прокладку газопроводов», — цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, в этом году у региона появится возможность использовать сжиженный газ, отметил Кожемяко. Это поможет в запуске производств круглогодичного цикла. Мощным потребителем также может стать территория опережающего развития «Надеждинская».

В октябре 2020 года была принята программа газификации Приморья на 2021–2025 годы. По данным ИА PrimaMedia, инвестиции в нее составят почти 21,14 млрд рублей.

На эти средства «Газпром» планирует построить 108 км газопроводов-отводов и пять газораспределительных станций, а также 194 км межпоселковых газопроводов. Правительство Приморья в свою очередь должно обеспечить строительство 77 км внутрипоселковых газопроводов, подготовить к приему газа 554 домовладения, 30 котельных и предприятий, пишет издание.

По Приморскому краю проходит магистральный газопровод Сахалин–Хабаровск–Владивосток. С 2011 году по нему осуществляются поставки голубого топлива в Приморье.

19 января президент России Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, о прохождении зимнего максимума и планах по газификации страны. Миллер в ответ заявил, что холдинг завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «Газпром» также подписал с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год.