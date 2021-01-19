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Омский пенсионер перевел мошенникам 700 тыс. рублей

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В Омске 69-летний пенсионер перевел мошенникам все свои сбережения за три дня. Сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

Отягчающее наказание для мошенников обстоятельство предложили включить в УК

По данным правоохранительных органов, злоумышленники сообщили мужчине, что на имя пенсионера якобы оформлены несколько кредитов. Чтобы защитить личные сбережения, потерпевшему предложили перевести средства на «страховой счет». В течение трех дней пенсионер снимал деньги со своих счетов и направлял их по реквизитам, продиктованным мошенниками. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Полиция начала проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жителям региона напомнили, что в случае подобных звонков наиболее верным решением является прекращение разговора. После общения с мошенниками рекомендуется связаться с банком.

18 января сообщалось, что в Рязани возбуждены уголовные дела по трем случаям телефонного мошенничества. В общей сложности горожане лишились 3 млн рублей.

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