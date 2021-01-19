Омский пенсионер перевел мошенникам 700 тыс. рублей

В Омске 69-летний пенсионер перевел мошенникам все свои сбережения за три дня. Сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники сообщили мужчине, что на имя пенсионера якобы оформлены несколько кредитов. Чтобы защитить личные сбережения, потерпевшему предложили перевести средства на «страховой счет». В течение трех дней пенсионер снимал деньги со своих счетов и направлял их по реквизитам, продиктованным мошенниками. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Полиция начала проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жителям региона напомнили, что в случае подобных звонков наиболее верным решением является прекращение разговора. После общения с мошенниками рекомендуется связаться с банком.

18 января сообщалось, что в Рязани возбуждены уголовные дела по трем случаям телефонного мошенничества. В общей сложности горожане лишились 3 млн рублей.