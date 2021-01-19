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Жириновский оценил свои шансы на избрание президентом Украины

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае его участия в выборах президента Украины, он смог бы победить. На эту тему он высказался во вторник, 19 января.

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«Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что всем надоело смотреть за тем, как гибнет страна и ее экономика.

«Весь мир встал в очередь на вакцину — и нашу, и другие. А только на Украине нет вакцины. Смешно, рядом Россия, им предлагают — берите, даже бесплатно, но нет», — отметил политик.

Жириновский также оценил ситуацию с русским языком на Украине. По его словам, украинское правительство запрещает его использование, «пытаясь насильственно заставить говорить русских на украинском».

5 января сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского, в случае проведения в ближайшее время выборов главы государства, поддержали бы лишь 26,2% жителей страны.

В декабре фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провел социологический опрос и выяснил, что Зеленского посчитали неудачником 2020 года почти 30% жителей Украины.

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