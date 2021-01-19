Ученый посоветовал перед вакцинацией от COVID-19 есть белок

Перед вакцинацией от коронавируса нужно включить в рацион белковые продукты, сообщил 19 января научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

«Вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител. Антитела — это белковые структуры, для этого возникает большая потребность в белке — это мясо, рыба, яйца. Нужно обратить внимание, чтобы в нашем рационе это было», — передает «РИА Новости».

После иммунизации, подчеркнул эксперт, нужно обратить внимание на уровень жирорастворимых витаминов в организме, в первую очередь витамина D, дефицит которого выявляется у многих пациентов после перенесенного коронавируса.

Ранее, 18 января, в Минздраве России призвали прививаться прежде всего гражданам старше 55 лет, так как у данной категории лиц наблюдается более тяжелое течение болезни и больший риск осложнений.

В этот же день в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин 13 января. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в первом квартале текущего года.

Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи и ставшим первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Кроме того, в России была зарегистрирована разработка центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона», масштабное производство которого с февраля анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.

Для всех желающих запись на вакцинацию откроется 31 января, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

С 31 декабря уже выдано через портал госуслуг более 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации.

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