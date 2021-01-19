Собянин назвал число получивших первую дозу вакцины от COVID-19 москвичей

В Москве первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже около 200 тыс. человек. Об этом во вторник, 19 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

«В настоящее время привились первой аппликацией уже около 200 тыс. человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс.», — заявил он.

По его словам, люди старше 60 лет составляют около половины привитых в столице граждан.

Он подчеркнул, что по всем направлениям в Москве снижение заболеваемости фиксируется на уровне 30% по сравнению с показателями до Нового года.

Ранее в этот же день градоначальник заявил, что количество госпитализируемых пациентов с COVID-19 снизилось на 18%. Он указал, что текущая неделя даст понять направление, в котором развивается заболеваемость в столице.

Также во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой, но при этом постепенно она стабилизируется.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%.

4 января открылась запись на вакцинацию от коронавируса для работников банковского и финансового сектора, а также сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

13 января возможность привиться от COVID-19 в Москве появилась у ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

На следующий день Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет и город быстрее вернулся к обычной жизни.

С 19 января сделать прививку от инфекции в Москве могут индивидуальные предприниматели, их сотрудники, а также самозанятые.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.