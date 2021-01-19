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Роспотребнадзор сообщил об иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны»

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Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор», составляет 100%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 19 января.

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Эффективность препарата складывается из его иммунологической и профилактической эффективности.

«По результатам первой-второй фаз клинических исследований иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%», — отметили в пресс-службе.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масштабное применением «ЭпиВакКороны» начнется в России с февраля этого года.

Первая и вторая фазы клинических исследований вакцины проводились в июле—сентябре. Во втором этапе участвовали 86 человек, разделенных на две группы. Одна группа из 43 добровольцев получила препарат, другая, из такого же числа добровольцев, — плацебо. Все привитые вакциной участники исследований чувствовали себя хорошо, только у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

В середине октября «ЭпиВакКорона» получила регистрационное удостоверение. В ноябре началась фаза пострегистрационных исследований с участием 150 добровольцев старше 60 лет и 3 тыс. добровольцев старше 18 лет. По данным Роспотребнадзора, ни у кого из привившихся этим препаратом не обнаружили нежелательных реакций.

В январе «Вектор» собирается представить итоги пострегистрационных испытаний этой вакцины.

18 января в России началась всеобщая вакцинация от коронавируса. На первом этапе россиян прививают препаратом «Спутник V». Его разработали в Центре им. Гамалеи, он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

«ЭпиВакКорона» и «Спутник V» по итогам прошедших испытаний показали высокую безопасность и отсутствие серьезных побочных эффектов.

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