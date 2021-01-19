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В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом

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За прошедшие сутки в Китае выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, 106 из них зафиксированы внутри страны. Об этом во вторник, 19 января, сообщается на сайте Госкомитета здравоохранения КНР.

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Новым эпицентром заражения коронавирусом стала северо-восточная провинция Цзилинь. За минувшие сутки там отмечено 43 случая заражения. Еще на прошлой неделе там фиксировали единичные случаи, но уже 17 января их было десять, а на следующий день, 18 января, — 30.

Ранее наиболее сложная ситуация с коронавирусом наблюдалась в восточной провинции Хэбэй. За последние сутки там выявлено 35 новых заболевших.

Как пишет газета The Global Times, вспышка в Цзилинь возникла из-за так называемого суперраспространителя COVID-19, который заразил более 100 человек.

Это мужчина, участвовавший в рекламе и продвигающий товары для здоровья для пожилых людей. Он приехал из провинции Хэйлунцзян в соседнюю провинцию Цзилинь.

Отмечается, что мужчина несознательно распространял вирус среди пожилых жителей в течение нескольких дней, прежде чем было установлено, что ранее он контактировал с больным коронавирусом.

В январе сообщалось, что в Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом за последние восемь месяцев.

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января должна была прибыть в Китай для расследования причин возникновения коронавируса нового типа.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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