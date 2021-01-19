В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом, 106 из них зафиксированы внутри страны. Об этом во вторник, 19 января, сообщается на сайте Госкомитета здравоохранения КНР.

Новым эпицентром заражения коронавирусом стала северо-восточная провинция Цзилинь. За минувшие сутки там отмечено 43 случая заражения. Еще на прошлой неделе там фиксировали единичные случаи, но уже 17 января их было десять, а на следующий день, 18 января, — 30.

Ранее наиболее сложная ситуация с коронавирусом наблюдалась в восточной провинции Хэбэй. За последние сутки там выявлено 35 новых заболевших.

Как пишет газета The Global Times, вспышка в Цзилинь возникла из-за так называемого суперраспространителя COVID-19, который заразил более 100 человек.

Это мужчина, участвовавший в рекламе и продвигающий товары для здоровья для пожилых людей. Он приехал из провинции Хэйлунцзян в соседнюю провинцию Цзилинь.

Отмечается, что мужчина несознательно распространял вирус среди пожилых жителей в течение нескольких дней, прежде чем было установлено, что ранее он контактировал с больным коронавирусом.

В январе сообщалось, что в Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом за последние восемь месяцев.

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января должна была прибыть в Китай для расследования причин возникновения коронавируса нового типа.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.