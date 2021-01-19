Генетик перечислил простые способы профилактики рака и болезней сердца

Простые привычки позволят снизить риск смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом во вторник, 19 января, рассказал генетик, геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев.

По его словам, многие россияне считают свое здоровье хорошим, однако показатели случаев хронических заболеваний и смертности растут.

«К печальным итогам может привести недостаток растительных продуктов в питании россиян», — отметил специалист в беседе с kp.ru.

Он пояснил, что для укрепления здоровья в рацион следует включить как минимум три порции овощей и две порций фруктов. Как подчеркнул Москалев, зелень лучше употреблять во время каждого приема пищи.

Кроме того, ученый посоветовал заниматься спортом на протяжении хотя бы 75 минут в неделю. Важно уделять время кардиотренировкам и дополнять их несложными силовыми упражнениями. Это позволит укрепить иммунитет и снизит риск возникновения рака и проблем с сердечно-сосудистой и респираторной системами.

Ранее во вторник стало известно, что употребление жирной пищи повышает вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами. По данным китайских ученых, риск таких болезней повышается после включения в рацион дополнительных 114 г жареной еды в неделю.