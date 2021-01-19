Мужчину задержали за стрельбу из пистолета в окно квартиры в центре Москвы

Полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве со стрельбой в Таганском районе Москвы. Об этом во вторник, 19 января, сообщила заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Новорогожская. «Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов. В ходе проверки сотрудники полиции недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Подмосковья», — цитирует Гузь агентство городских новостей «Москва».

По данным правоохранительных органов, стрелявший находился в компании двух друзей. В ходе личного досмотра у задержанного изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее, 15 января, сообщалось, что следственный отдел по подмосковному городу Пушкино ГСУ Следственного комитета России по Московской области начал проверку обстоятельств инцидента в одной из квартир, житель которой выстрелил в сторону двери, за которой находились полицейские.