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Речные перевозки предложили возобновить в Омске

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Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области запустило вопрос о возобновлении внутренних водных перевозок. О необходимости восстановления речного транспорта заявил губернатор Александр Бурков.

Вопрос прорабатывается в отношении речных рейсов Омск — Большеречье и Центр — Зеленый берег. Продолжительность первого маршрута составляет шесть часов в одну сторону и 7,5 часа в обратную сторону. Стоимость проезда — около 380 рублей.

Продолжительность рейса до Зеленого берега с остановками составит 2 ч 55 мин. Предполагается, что стоимость полного маршрута будет 90 рублей. Об этом пишет ИА «Город55».

Жителям Омской области предлагают пройти опрос по поводу двух маршрутов. Он завершится 31 января.

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