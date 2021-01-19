Премьера внедорожника Toyota Land Cruiser 300 состоится летом

Японская компания Toyota в августе 2021 года представит внедорожник Toyota Land Cruiser 300, который сменит на конвейере модель Land Cruiser 200. Об этом 19 января сообщает Motor.

По предварительным данным, новинка лишится рамной конструкции, а в основу модели ляжет платформа TNGA (Toyota New Global Architecture). В длину машина увеличится на 20 мм до 4970 мм, в ширину — на 5 мм, до 1985 мм. Расстояние между осями Land Cruiser 300 составит 2900 мм, что на 50 мм больше, чем у актуальной модели.

Автомобиль получит 3,5-литровый турбомотор мощностью 415 л.с., а также 3,3-литровый турбодизель. Кроме того, для Land Cruiser 300 предложат гибридную силовую установку, в состав которой войдут бензиновый двигатель объемом 3.5 л. и электромотор. Суммарная мощность агрегата составит около 480 л.с.

20 ноября сообщалось, что южноафриканская компания SVI создала бронированную версию пикапа Toyota Land Cruiser 79 Series. Автомобиль получил новое название Max 3.