Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Мир
Меланья Трамп выпустила прощальное видеообращение в качестве первой леди
Спорт
IIHF выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом ЧМ по хоккею
Общество
Около 25% борющихся с COVID-19 врачей смогут досрочно выйти на пенсию
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Мир
Киргизия откажется от вакцины от коронавируса компании Pfizer
Общество
Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

Премьера внедорожника Toyota Land Cruiser 300 состоится летом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Toyota в августе 2021 года представит внедорожник Toyota Land Cruiser 300, который сменит на конвейере модель Land Cruiser 200. Об этом 19 января сообщает Motor.

Топит по-черному: популярный внедорожник стал мощнее и тише
Тест-драйв обновленного Toyota Land Cruiser Prado

По предварительным данным, новинка лишится рамной конструкции, а в основу модели ляжет платформа TNGA (Toyota New Global Architecture). В длину машина увеличится на 20 мм до 4970 мм, в ширину — на 5 мм, до 1985 мм. Расстояние между осями Land Cruiser 300 составит 2900 мм, что на 50 мм больше, чем у актуальной модели.

Автомобиль получит 3,5-литровый турбомотор мощностью 415 л.с., а также 3,3-литровый турбодизель. Кроме того, для Land Cruiser 300 предложат гибридную силовую установку, в состав которой войдут бензиновый двигатель объемом 3.5 л. и электромотор. Суммарная мощность агрегата составит около 480 л.с.

20 ноября сообщалось, что южноафриканская компания SVI создала бронированную версию пикапа Toyota Land Cruiser 79 Series. Автомобиль получил новое название Max 3.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021