Получивших ожоги при аварии на теплотрассе липчан оперировали в Москве

Двух жителей Липецка, обварившихся в кипятке во время аварии на теплотрассе, прооперировали в Москве. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту происшествия.

19-летняя девушка получила травмы 14 января. Она провалилась в промоину, когда вышла из дома на учебу. Девушке чудом удалось выбраться из ямы с кипятком, пострадавшая получила ожоги более 30% поверхности тела. Больше всего пострадали ноги. Еще один пострадавший — 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Машина провалилась под асфальт передними колесами. Выбираясь из салона, мужчина получил ожоги ног, пишет LipetskMedia.

Пострадавших доставили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии А.В. Вишневского. Там они пройдут дальнейшее лечение.

Компания «Квадра» заявила о готовности оказать материальную помощь пострадавшим. По факту случившегося Следственный комитет, полиция и прокуратура проводят проверку.