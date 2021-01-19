В России блогеры выйдут на ринг против профессиональных спортсменов

В России пройдет первый в истории боксерский турнир между профессиональными спортсменами и популярными блогерами, передает во вторник, 19 января, телеканал РЕН ТВ.

Вид поединков получил название поп-бокса. Это мероприятие станет первым, в котором примут участие блогеры. Бои будут проходить с соблюдением всех традиционных правил, новоиспеченные бойцы поблажек не получат.

На ринге встретятся российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик и чемпион Камеруна по боксу Тайсон Дижон.

Дацик, известный также как Рыжий Тарзан, заявил, что собирается отправить соперника в супертяжелый нокаут.

«Я хотел бы красиво провести этот бой, показать красивый нокаут, чтобы получить возможность реванша с Жеромом Лебонером», — сказал россиянин.

Видеоблогер Артем Тарасов сойдется в поединке со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Для блогера это будет первый опыт профессионального боя. Кроме того, соперник на 50 кг тяжелее него.

«Конечно, то, что он больше весит, это мне придется потратить гораздо больше энергии. Но я по жизни боец. Михаил по жизни качок. Я думаю, что бой будет непростым, но интересным как для меня, так и для него», — отметил Тарасов.

Блогер пообещал, что будет «бить жестко с первой минуты, с первой секунды».

В свою очередь Кокляев указывает, что для него победа над Тарасовым представляет собой исключительно спортивный интерес.

«Для меня это спортивная составляющая, для Тарасова это хайповая составляющая. Тарасов не крайняя моя точка в поп-боксе, я хочу двигаться дальше», — объяснил спортсмен.

Еще одним ожидаемым событием вечера станет бой между бывшим регбистом, пауэрлифтером и игроком в американский футбол Денисом Вильдановым и бойцом смешанных единоборств Максимом Новоселовым.

В главном же бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

«Мировой тренд, очень большое внимание и большой интерес к этим поединкам», — высказался о мероприятии профессиональный боец классического и тайского бокса Григорий Дрозд.