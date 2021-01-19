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В Кремле намерены «трезво оценивать» ситуацию с Алексеем Навальным

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В Кремле не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального. Об этом во вторник, 19 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, мы не склонны преувеличивать, мы склоны к трезвой оценке всего и вся. Я думаю, что сегодня мы уже сказали более достаточно по этой теме, по этому сюжету. Не думаю, что мы нуждаемся в каких-то детальных рассуждениях на эту тему», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Накануне, 18 января, стало известно, что суд арестовал Навального на 30 суток. Адвокат блогера Вадим Кобзев намерен оспаривать данное решение в Мособлсуде.

Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный по делу «Ив Роше». Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

Блогера задержали в аэропорту Шереметьево, процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. По данным ведомства, Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

В 2020-м против блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть средств, собранных с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, которыми руководит Навальный, была потрачена им на личные цели.

30 декабря 2014 года он был осужден на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.

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