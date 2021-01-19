Морозы до –49 градусов прогнозируют на территории ЯНАО

Синоптики прогнозируют сильное похолодание на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Температура воздуха местами опустится до –49 градусов и продержится неделю.

Согласно прогнозам, в регионе ожидается переменная облачность с небольшим снегом. Скорость ветра будет достигать 16 м/с. При этом ожидается рост атмосферного давления, пишет ИА «Ура.ру».

Температура во всех районах опустится на 10–15 градусов. Колебания составят от –33 до –48 градусов. Наибольшее похолодание прогнозируется в Красноселькупском районе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Москве в ближайшие дни. Температура опустилась из-за перемещения арктических воздушных масс.