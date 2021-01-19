Президент Азербайджана направит в Карабах своих спецпредставителей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил специальные представительства главы государства на перешедших под контроль Баку территориях в Нагорном Карабахе для ускорения восстановления региона. Соответствующий указ Алиева опубликовали во вторник, 19 января, на его сайте.

Согласно указу, спецпредставительства учреждены «с целью ускорения созидательных, восстановительных работ и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, усиления координации госорганов и других организаций для достижения данной цели, а также повышения оперативности и эффективности в управлении».

Управлять новыми структурами станут спецпредставители Алиева, которых будет назначать сам президент. Их полномочия будут действовать «в определенных территориальных пределах».

Администрации президента поручено в течение 15 дней разработать проект о спецпредставительствах и организации их деятельности.

Накануне, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии планов по включению Нагорного Карабаха в состав РФ. Он, отметил, что трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких «секретных приложений». При этом статус региона сознательно не упомянут, так как пока неподходящее время обсуждать данный вопрос.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. Новый виток вооруженного конфликта произошел в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения 9 ноября договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Азербайджан получил Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Для контроля за соблюдением перемирия в регион были направлены российские миротворцы.