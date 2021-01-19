Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Мир
Меланья Трамп выпустила прощальное видеообращение в качестве первой леди
Спорт
IIHF выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом ЧМ по хоккею
Общество
Около 25% борющихся с COVID-19 врачей смогут досрочно выйти на пенсию
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Мир
Киргизия откажется от вакцины от коронавируса компании Pfizer
Общество
Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска
Сюжет:

Президент Азербайджана направит в Карабах своих спецпредставителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил специальные представительства главы государства на перешедших под контроль Баку территориях в Нагорном Карабахе для ускорения восстановления региона. Соответствующий указ Алиева опубликовали во вторник, 19 января, на его сайте.

Храм во спасение: к церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО
Католикос всех армян Гарегин II заявил об угрозе памятникам исторического и культурного наследия в этом регионе

Согласно указу, спецпредставительства учреждены «с целью ускорения созидательных, восстановительных работ и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, усиления координации госорганов и других организаций для достижения данной цели, а также повышения оперативности и эффективности в управлении».

Управлять новыми структурами станут спецпредставители Алиева, которых будет назначать сам президент. Их полномочия будут действовать «в определенных территориальных пределах».

Администрации президента поручено в течение 15 дней разработать проект о спецпредставительствах и организации их деятельности.

Накануне, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии планов по включению Нагорного Карабаха в состав РФ. Он, отметил, что трехстороннее заявление лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября, положившее конец шестинедельным боевым действиям в Нагорном Карабахе, не содержит никаких «секретных приложений». При этом статус региона сознательно не упомянут, так как пока неподходящее время обсуждать данный вопрос.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. Новый виток вооруженного конфликта произошел в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения 9 ноября договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Азербайджан получил Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Для контроля за соблюдением перемирия в регион были направлены российские миротворцы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021