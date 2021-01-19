Apple переносит производство гаджетов из КНР во Вьетнам

Тайваньская компания Foxconn построит завод Apple во Вьетнаме. Проект обойдётся в $270 млн. На новой локации будут собирать некоторые виды техники, такие как планшеты IPad и ноутбуки MacBook, передает телеканал «Известия». Церемония выдачи инвестиционной лицензии прошла в провинции Бакзянг. Foxconn старается снизить зависимость от мощностей Китая. Решение приняли из-за непростых торговых отношений между США и КНР.

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