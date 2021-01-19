Песков призвал не ассоциировать деятельность нарушителей закона с президентом

Не нужно ассоциировать президента с теми, кто нарушает российские законы, заявил 19 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила», — сказал он.

Песков также отметил, что ФСИН проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, однако после его выписки появились вопросы. «Вы знаете, что в то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того как непосредственно госпиталем «Шарите» было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились», — сказал он.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что он с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В московском УФСИН учли обстоятельства нахождения Навального с 22 августа прошлого года в берлинской клинике «Шарите». 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии и был объявлен в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье, однако официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января, сообщив в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его привезли прямо на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники специальных служб Германии.

После прилета в Москву его отвезли в отдел полиции в Химки, ближайший к аэропорту Шереметьево крупный город.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 млн рублей; вторая, по делу «Ив Роше», — с хищением свыше 30 млн рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.