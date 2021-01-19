Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Мир
Меланья Трамп выпустила прощальное видеообращение в качестве первой леди
Спорт
IIHF выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом ЧМ по хоккею
Общество
Около 25% борющихся с COVID-19 врачей смогут досрочно выйти на пенсию
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Мир
Киргизия откажется от вакцины от коронавируса компании Pfizer
Общество
Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

Песков призвал не ассоциировать деятельность нарушителей закона с президентом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не нужно ассоциировать президента с теми, кто нарушает российские законы, заявил 19 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Неудачно приземлился: чем закончится арест Навального
Претензии блогеру предъявляет не только ФСИН по старому делу, но и СК — по новому

«Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила», — сказал он.

Песков также отметил, что ФСИН проявляла гибкость и понимание к Навальному во время его пребывания в клинике за рубежом, однако после его выписки появились вопросы. «Вы знаете, что в то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того как непосредственно госпиталем «Шарите» было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились», — сказал он.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что он с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В московском УФСИН учли обстоятельства нахождения Навального с 22 августа прошлого года в берлинской клинике «Шарите». 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии и был объявлен в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье, однако официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января, сообщив в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его привезли прямо на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники специальных служб Германии.

После прилета в Москву его отвезли в отдел полиции в Химки, ближайший к аэропорту Шереметьево крупный город.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 млн рублей; вторая, по делу «Ив Роше», — с хищением свыше 30 млн рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021