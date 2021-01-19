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Песков заявил об отсутствии у Путина планов прощаться с Трампом

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Контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и действующим президентом США Дональдом Трампом пока не запланировано. Об этом во вторник, 19 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Пока не запланировано никаких контактов, собственно, они могут появиться, но пока каких-то намеченных контактов в графике у президента нет», — сообщил он в ходе пресс-конференции, комментируя возможное прощание Путина с Трампом.

На вопрос о контактах главы РФ с избранным американским лидером Джо Байденом Песков ответил, что их также не планируется, поскольку в США, по его словам, «занимаются своими внутренними проблемами».

«В Америке налицо действительно проблемы, проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, с прозрачностью, международным мониторингом, они привели к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в Кремле не будут давать оценку этим событиям, предпочитая просто «констатировать их наличие».

Ранее во вторник CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий президент США Дональд Трамп выступит с обращением, перед тем как покинет пост главы государства, и прощальная речь уже записана. Видеообращение также опубликовала первая леди Меланья Трамп.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп в последний день в должности президента проведет военную церемонию. Мероприятие пройдет на военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона перед инаугурацией Байдена, которая запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

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