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Дацик встретится на ринге с камерунским чемпионом по боксу

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Российский боец смешанного и тайского стиля Вячеслав Дацик, известный также по прозвищу Рыжий Тарзан, встретится на ринге с чемпионом Камеруна по боксу Тайсоном Дижоном. Как сообщает во вторник, 19 января, РЕН ТВ, бой пройдет рамках нового турнира, который состоится в России. Это первый в истории вечер большого бокса, когда лицензию профессионалов получат блогеры.

Россиянин уже заявил, что намерен отправить соперника в супертяжелый нокаут.

«Я хотел бы красиво провести этот бой, показать красивый нокаут, чтобы получить возможность реванша с Жеромом Лебонером», — подчеркнул Рыжий Тарзан.

Дацик получил известность в 1999 году после победы нокаутом в своем дебютном поединке над Андреем Орловским. Он также славится своим эксцентричным поведением на ринге и за его пределами. В 2007 году Дацик был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, после чего его поместили в лечебницу, откуда он сбежал спустя три года. Затем боец нелегально прибыл в Норвегию, где его приговорили к тюремному заключению за ношение оружия.

По отбытии срока Рыжего Тарзана депортировали в Россию, где его приговорили еще к пяти годам лишения свободы. 17 марта 2016 года он освободился из красноярской колонии. В декабре 2019-го Дацика вновь задержали при попытке пересечения российско-эстонской границы по реке Нарва. Сейчас боец планирует вернуться в большой спорт.

Тайсон Дижон занимается профессиональным спортом с семи лет. Он не только чемпион Камеруна по боксу, но и чемпион Африки по кикбоксингу, а также вице-чемпион К1 в Африканском регионе.

В ходе вечера бокса на ринг также выйдут другие прославленные спортсмены и блогеры. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), в соглавных боях — видеоблогер Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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