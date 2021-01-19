Российские саперы уничтожили пять пещер сирийских боевиков

Команда «Огонь!» и мощный взрыв — уничтожены пять пещер боевиков. Операцию в провинции Хама провели российские саперы, сообщает телеканал «Известия». Глубоко под землей был скрыт город со своим госпиталем, ангаром, казематами. Укрываться в пещерах могли до сотни человек. Вычислить подпольную точку помогла разведка. Операция не окончена, есть данные и о других схронах террористов. Район продолжат патрулировать, а пещеры — уничтожать.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.