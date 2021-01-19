Программу повышения финансовой грамотности разработали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае систематизируют и усилят работу по повышению финансовой грамотности населения. Для этого была разработана специальная программа, сообщает министерство финансов края.

В ведомстве считают, что обучение тому, как грамотно использовать банковские услуги и продукты, планировать личный и семейный бюджеты, сейчас очень актуально. Именно на этом построен проект программы по повышению финансовой грамотности, пишет РИА «Восток-Медиа».

Мероприятия распланированы до конца 2023 года. До конца марта 2021-го проект будет представлен на утверждение в краевое правительство.

«В первую очередь она [программа] ориентирована на людей с низким и средним уровнем доходов, так как именно эти группы населения наиболее склонны к принятию непродуманных финансовых решений, к которым их зачастую подталкивает трудная жизненная ситуация», — заявили в краевом минфине.

Планируется, что информацию по управлению финансами в простом виде также получат школьники, студенты и дошколята. Все материалы будут доступны на официальном сайте министерства финансов региона, портале поддержки малого и среднего бизнеса, сайте центра оказания услуг «Мой бизнес».

Ранее в январе финансовый советник Анна Харченко рассказала, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать.