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В Госдуме призвали не допустить иностранного вмешательства в сентябрьские выборы в России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить попыток иностранного вмешательства в дела России во время сентябрьских выборов. Об этом он заявил по время пленарного заседания Думы 19 января.

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«В сентябре состоятся выборы в Государственную думу... Необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию», — сказал он.

По его словам, есть понимание, что «вмешиваться, как и прежде, будут» и во главе этих процессов окажутся США и их союзники по НАТО.

Ранее, в декабре, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможное вмешательство в российские выборы. По его словам, «конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают».

Однако страна сможет этому противостоять эффективно только в том случае, если граждане будут понимать, что вмешательство в дела страны недопустимо, что россияне должны сами определять свою судьбу, подчеркнул президент.

В сентябре 2021 года пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы и глав девяти субъектов России.

Также состоится голосование за депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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