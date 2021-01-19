Telegram заблокировал и удалил более сотни постов с призывом к насилию

Павел Дуров заявил, что Telegram заблокировал сотни призывов к насилию. Сообщения поступали на прошлой неделе на фоне протестов в США, сообщает телеканал «Известия». Посты могли дойти до десятков тысяч пользователей, если бы модераторы бездействовали. Команда Telegram продолжает очищать свой контент. Дуров отметил, что мессенджер приветствует лишь мирные дебаты среди авторов и читателей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.