Премьер Белоруссии оценил отношения Минска и Москвы

Отношения Минска и Москвы можно назвать конструктивными и плодотворными. Такое заявление во вторник, 19 января, сделал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Новый год только начался. А в предыдущем году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Впервые за многие годы мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере», — подчеркнул глава белорусского правительства в ходе встречи с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Премьер отметил, что страны достигли всех договоренностей. Видеофрагмент встречи распространила пресс-служба белорусского премьера.

Ранее, в январе, стало известно, что цена на российский газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за 1 тыс. куб. м. При этом, как подчеркнул президент республики Александр Лукашенко, с учетом отношений Москвы и Минска цена могла бы быть «более справедливой», однако поднимать данный вопрос на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко не намерен.

29 декабря премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что республика договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных для Минска условиях.

11 ноября «Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия полностью урегулировали вопрос о задолженности за российский газ. Также сообщалось, что стороны начали переговоры о его цене — поставки газа в Белоруссию будут осуществляться с 2021 года.