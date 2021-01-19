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Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС
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Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС

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На Международной космической станции американские астронавты поделились частью своих продуктов с российскими космонавтами, пока те ждали доставку еды после переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Об этом стало известно из трансляции NASA переговоров экипажа станции с Землей 19 января.

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«Получили от американской стороны (точное количество сейчас не помню), по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», — рассказал космонавт Сергей Рыжиков специалистам подмосковного Центра управления полетами.

По словам заведующего отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александра Агуреева, российская сторона обратилась к коллегам из США с просьбой доставить российские продукты питания на станцию, но те предложили им свои продуктовые комплекты из-за их большого количества на станции, передает «РИА Новости».

Запуск грузового корабля «Прогресс М-16» с грузами для МКС, в том числе с новогодними подарками для космонавтов, должен был состояться 11 декабря, однако в связи с дополнительными проверками был перенесен на 2021 год — его планируется направить 15 февраля.

В настоящее время на МКС работают два космонавта из России, четыре американца, а также один представитель Японии.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2028 или 2030 года. 2 января стало известно, что решение о судьбе станции планируется принять в первом квартале 2021 года.

По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, списывать станцию рано и, даже несмотря на то что некоторые ее модули значительно превысили срок службы, их вполне можно заменить. Руководитель корпорации также заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции.

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