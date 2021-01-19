Еще одно дело о халатности возбудили после гибели людей под лавиной в Норильске

Еще одно уголовное дело возбудили в Норильске после разрушения от лавины самостроя и гибели трех человек, сообщает 19 января прокуратура Красноярского края.

Отмечается, что прокуратура провела проверку исполнения земельного законодательства в связи со сходом снежной лавины в районе Талнах и установила, что не был обеспечен надлежащий контроль за фактическим использованием земельных участков, расположенных на территории спортивно-туристического комплекса «Гора Отдельная», и законностью размещения там строений.

«Неисполнение должностными лицами своих обязанностей привело к тому, что 45-летний мужчина самовольно построил на территории указанного комплекса дом, который ночью 8 января 2021 года был разрушен лавиной», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки следователям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль прокурора края.

8 января в результате схода лавины на домики вблизи горнолыжного курорта погибли три человека — двое супругов и полуторагодовалый ребенок, 14-летний подросток получил тяжелые травмы. Еще один человек выбрался из-под завалов самостоятельно.

После произошедшего по делу о гибели людей был задержан глава управления ГО и ЧС Норильска. По данным следствия, он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не включил в сводки управления ГО и ЧС администрации Норильска предупреждения об опасности схода лавин.

Кроме того, 14 января Норильский городской суд отправил дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска Игоря Вакуленко под домашний арест по делу о халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Накануне стало известно, что в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии на горнолыжную трасса сошла снежная лавина. Шесть человек выбрались из-под снега. Один погиб, им оказался президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

По информации телеканала РЕН ТВ, под снегом могли оказаться около 20 человек с детьми. Спасательная операция продолжается.