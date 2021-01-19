Российские военнослужащие по всей стране отмечают праздник Крещения

Российские военные отмечают праздник Крещения. Впервые купания прошли у главного храма ВС России, сообщает телеканал «Известия». Окунуться удалось 2 тыс. служащих Западного военного округа. К солдатам смогли присоединиться москвичи. Вода в иордани держалась на уровне 3–5 градусов. Температура воздуха при этом опустилась до –21. На Урале и в Сибири в купаниях приняли участие 10 тыс. служащих. На территориях Центрального военного округа пробурили около 50 купелей. В палатках поблизости можно было переодеться и выпить чай. За массовыми купаниями следили медики и спасатели. Иордани оборудовали для служащих 201-й базы в Таджикистане. Купели подготовили в Душанбе и Бохтаре.

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