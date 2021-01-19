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В Московском зоопарке умерла снежный барс Аннет

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Самка снежного барса по кличке Аннет умерла в Московском зоопарке в возрасте 18 лет. Сообщение об этом появилось на официальной странице зоопарка в Facebook во вторник, 19 января.

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Отмечается, что барс прожила в полтора раза дольше, чем обычно живут эти кошки в природе.

«8 января не стало нашей Аннет, красавицы снежного барса. Она отошла спокойно, во сне, — говорится в сообщении, — Надеемся, что нам удалось обеспечить Аннет комфортную, безопасную и интересную жизнь. Возможно, это немного ненаучно, но про нее так и хотелось сказать: «личность».

Потомство Аннет образовало свои семьи по всему миру, в том числе в Англии, Литве, Франции, Финляндии и Венгрии. При этом одна из ее дочерей осталась в Центре воспроизводства редких видов, чтобы продолжить линию в России.

В конце декабря в зоопарке китайского города Чунцин умерла старейшая в мире панда Синь Син. Животному было 38 лет. В пересчете на человеческий возраст Синь Син было 130 лет. Панда умерла от полиорганной недостаточности.

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