Минтруд выступил за продление упрощенного получения инвалидности

Порядок получения инвалидности необходимо упростить в России. С таким предложением во вторник, 19 января, выступил Минтруд РФ, проект опубликован на официальном портале правовой информации.

«Сейчас временные порядок установления инвалидности и порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности действуют до 1 марта 2021 года. В условиях противоэпидемических мер предлагается продлить их действие до 1 октября 2021 года», — отметил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Он добавил, что предложение согласовывается с отраслевыми ведомствами и проходит общественное обсуждение.

Как уточняется, благодаря временному порядку признания и продления инвалидности гражданин может не принимать в процедурах личное участие. Если человек оформляет статус впервые, то для определения группы и составления программы реабилитации ему необходимы медицинские документы.

Для детей-инвалидов после достижения 18-летнего возраста также не требуется личное участие для указанных процедур. Если россиянин оформил инвалидность ранее, то в период временного порядка она будет продлена автоматически.

Всего за время действия особого временного порядка признания лица инвалидом инвалидность оформили свыше 1,6 млн граждан.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был введен 9 апреля. Право на прохождение такой процедуры в дистанционном формате действует до 1 марта 2021 года.