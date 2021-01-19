Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Мир
Два пенсионера умерли в Эстонии после прививки вакциной Pfizer
Спорт
IIHF выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом ЧМ по хоккею
Общество
Около 25% борющихся с COVID-19 врачей смогут досрочно выйти на пенсию
Туризм
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января
Мир
Власти ФРГ обсудят введение обязательного ношения респираторов
Общество
В ВОЗ оценили вероятность превращения COVID-19 в сезонное заболевание
Общество
Спасатели возобновили поиски на месте схода лавины в Домбае
Мир
Новый эпицентр заражения COVID-19 обнаружили в Китае

Минтруд выступил за продление упрощенного получения инвалидности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядок получения инвалидности необходимо упростить в России. С таким предложением во вторник, 19 января, выступил Минтруд РФ, проект опубликован на официальном портале правовой информации.

Проведут в лечение: инвалидам и пожилым людям пообещали сопровождающих в больнице
До этого люди с серьезными проблемами со здоровьем оказывались при госпитализации практически беспомощными

«Сейчас временные порядок установления инвалидности и порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности действуют до 1 марта 2021 года. В условиях противоэпидемических мер предлагается продлить их действие до 1 октября 2021 года», — отметил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Он добавил, что предложение согласовывается с отраслевыми ведомствами и проходит общественное обсуждение.

Как уточняется, благодаря временному порядку признания и продления инвалидности гражданин может не принимать в процедурах личное участие. Если человек оформляет статус впервые, то для определения группы и составления программы реабилитации ему необходимы медицинские документы.

Для детей-инвалидов после достижения 18-летнего возраста также не требуется личное участие для указанных процедур. Если россиянин оформил инвалидность ранее, то в период временного порядка она будет продлена автоматически.

Всего за время действия особого временного порядка признания лица инвалидом инвалидность оформили свыше 1,6 млн граждан.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был введен 9 апреля. Право на прохождение такой процедуры в дистанционном формате действует до 1 марта 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021