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Мурашко назвал число проходящих лечение от COVID-19 россиян

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Более 1 млн жителей России с COVID-19 или подозрением на него находятся на лечении на сегодняшний день. Об этом во вторник, 19 января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции. Конечно же, нет, более 1 млн пациентов находится на лечении», — констатировал Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

В 85 регионах России за минувшие стуки выявлено 21 734 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего положительных тестов на коронавирус за последние 24 часа сдано в Москве (3115), Санкт-Петербурге (3281) и Московской области (1072). От осложнений, вызванных инфекцией, за последние сутки скончались 586 человек. Выздоровели 23 262 пациента.

Всего в стране с начала распространения коронавируса было официально подтверждено 3 612 800 случаев инфекции. Скончались 66 623 человека, вылечились 3 002 026.

Накануне, 18 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, однако она остается достаточно напряженной. В этот же день в стране стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что российская вакцина «Спутник V», используемая для вакцинации, является лучшей в мире и это показывает практика.

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