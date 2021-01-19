Мурашко назвал число проходящих лечение от COVID-19 россиян

Более 1 млн жителей России с COVID-19 или подозрением на него находятся на лечении на сегодняшний день. Об этом во вторник, 19 января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции. Конечно же, нет, более 1 млн пациентов находится на лечении», — констатировал Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

В 85 регионах России за минувшие стуки выявлено 21 734 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего положительных тестов на коронавирус за последние 24 часа сдано в Москве (3115), Санкт-Петербурге (3281) и Московской области (1072). От осложнений, вызванных инфекцией, за последние сутки скончались 586 человек. Выздоровели 23 262 пациента.

Всего в стране с начала распространения коронавируса было официально подтверждено 3 612 800 случаев инфекции. Скончались 66 623 человека, вылечились 3 002 026.

Накануне, 18 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, однако она остается достаточно напряженной. В этот же день в стране стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. О необходимости перехода к ней 13 января заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что российская вакцина «Спутник V», используемая для вакцинации, является лучшей в мире и это показывает практика.