Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Журналист и телеведущий Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни. Об этом во вторник, 19 января, сообщила его дочь Мария в своем аккаунте в Facebook.

«Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все», — написала Мария Выхухолева.

О причинах его смерти пока не сообщается.

Выхухолев родился в Москве в 1955 году. Является выпускником социально-экономический факультета Института стран Азии и Африки при МГУ. Стал кандидатом исторических наук в 1991 году.

С 1978 по 1981 год работал в агентстве печати «Новости», а после трудился корреспондентом и заведующим региональным отделением Гостелерадио в Токио.

Стал ведущим информационных программ на ОРТ («Первом канале») в середине 1990-х годов. Он вел в том числе программу «Время» и выпуски новостей. В 2005–2006 годах занимал должность шеф-редактора ночного и утреннего информационного вещания дирекции информационных программ «Первого канала», а затем перешел в ВГТРК.