Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Мир
Два пенсионера умерли в Эстонии после прививки вакциной Pfizer
Спорт
IIHF выплатит Белоруссии компенсацию в связи с переносом ЧМ по хоккею
Общество
Около 25% борющихся с COVID-19 врачей смогут досрочно выйти на пенсию
Туризм
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января
Мир
Власти ФРГ обсудят введение обязательного ношения респираторов
Общество
В ВОЗ оценили вероятность превращения COVID-19 в сезонное заболевание
Общество
Спасатели возобновили поиски на месте схода лавины в Домбае
Мир
Новый эпицентр заражения COVID-19 обнаружили в Китае

Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист и телеведущий Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни. Об этом во вторник, 19 января, сообщила его дочь Мария в своем аккаунте в Facebook.

«Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все», — написала Мария Выхухолева.

О причинах его смерти пока не сообщается.

Выхухолев родился в Москве в 1955 году. Является выпускником социально-экономический факультета Института стран Азии и Африки при МГУ. Стал кандидатом исторических наук в 1991 году.

С 1978 по 1981 год работал в агентстве печати «Новости», а после трудился корреспондентом и заведующим региональным отделением Гостелерадио в Токио.

Стал ведущим информационных программ на ОРТ («Первом канале») в середине 1990-х годов. Он вел в том числе программу «Время» и выпуски новостей. В 2005–2006 годах занимал должность шеф-редактора ночного и утреннего информационного вещания дирекции информационных программ «Первого канала», а затем перешел в ВГТРК.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021