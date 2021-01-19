Мурашко оценил готовность к запуску фонда поддержки тяжелобольных детей

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике во вторник, 19 января, заявил, что фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» находится на финальной стадии запуска.

По его словам, в настоящий момент ведется работа по его регистрации.

«Создан федеральный фонд по поддержке детей с тяжелыми жизнеугрожающими состояниями «Круг добра», и сейчас идет его регистрация. Руководство фонда утверждено, поэтому сейчас средства предусмотрены в бюджете. Идет финальная стадия его включения в работу», — сказал министр.

О создании фонда помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями 5 января объявил президент России Владимир Путин. На следующий день глава государства подписал указ о создании фонда «Круг добра». Учредителем фонда станет Министерство здравоохранения России.

В свою очередь глава фонда, член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко тогда же заявил, что организация готова к проверкам, а также публикации информации «о каждом шаге» фонда и прозрачности его рабочих процессов.

Все соответствующая информация, по его словам, будет публиковаться на сайте фонда. Кроме того, он отметил, что данные будут понятны «как экспертам, так и каждому россиянину». Ткаченко добавил, что сайт планируется запустить в январе.