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Дело возбудили после коммунальной аварии в Карелии

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Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено из-за крупной коммунальной аварии в Питкяранте в Карелии. Она оставила без воды на несколько дней более 10 тыс. жителей жилых домов и несколько социальных учреждений.

Как установило следствие, в ночь на 14 января из-за аномальных холодов произошло промерзание водопровода. По данным на вечер вторника, 18 января, подача воды в жилые дома так и не возобновилась. Таким образом, как пишет ИА «Карелinform», жители провели без воды пять дней.

Глава республики Артур Парфенчиков пообещал, что водоснабжение восстановится в ночь на 19 января. Предполагается, что процесс наполнения займет до шести часов. Воду необходимо пропустить, чтобы очистить.

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