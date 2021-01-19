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Названа дата премьеры нового кроссовера Renault Duster

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Французская компания Renault 11 февраля проведет онлайн-премьеру кроссовера Duster нового поколения для России. Об этом 19 января сообщает «Автостат».

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Модель получила новую решетку радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму.
Новый Renault Duster стал крупнее. Длина автомобиля составляет 4341 мм (на 26 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). Колесная база выросла до 2676 мм. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Другие технические подробности, а также цены и комплектации будут объявлены во время презентации.

24 ноября сообщалось, что Renault начала продажи в России автомобилей Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway нового модельного года. Обновленные Renault Logan и Sandero в комплектации Stepway City можно заказать с новым дизайн-пакетом.

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