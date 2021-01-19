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Пресс-конференция на тему цифровизации лесной отрасли. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 19 января, проходит пресс-конференция на тему: «Цифровизация как первый шаг реформы лесной отрасли».

О законопроекте, направленном на открытость и контролируемость российского лесного комплекса, об обеспечении достоверного учета лесных ресурсов в РФ, о контроле сделок с древесиной и снижении размера ущерба от незаконных рубок рассказывают:

  • Николай Николаев, председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;
  • Иван Советников, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;
  • Алексей Майоров, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
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