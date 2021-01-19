Пресс-конференция на тему цифровизации лесной отрасли. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 19 января, проходит пресс-конференция на тему: «Цифровизация как первый шаг реформы лесной отрасли».

О законопроекте, направленном на открытость и контролируемость российского лесного комплекса, об обеспечении достоверного учета лесных ресурсов в РФ, о контроле сделок с древесиной и снижении размера ущерба от незаконных рубок рассказывают: