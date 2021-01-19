Китайские ученые рассказали о влиянии жирной пищи на сердце

Употребление жирной пищи повышает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами. Исследование провели ученые из Китая, материал опубликован на портале iNews.

Специалисты изучили результаты 19 исследований, в которых приняли участие более 560 тыс. человек. В среднем, за ними наблюдали свыше девяти лет. В результате было зафиксировано почти 37 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты.

Исследователи выяснили, что существует линейная связь между объемом потребляемой жирной пищи и заболеваниями сердца. Так, по их данным, риск таких болезней повышается после включения в рацион дополнительных 114 граммов жареной еды в неделю.

«Стоит учитывать, что, если связь носит случайный характер, мы не можем предположить, что это связано с содержанием жира в продуктах, так как многие из них являются сильно переработанными и часто содержат и жир, и углеводы вместе», — подчеркнул диетолог, преподаватель Астонского университета доктор Дуэйн Меллор.

В более ранних исследованиях отмечалось, что вред приносит только один тип жареной пищи, а не ее общее потребление.

Ранее, в январе, специалисты Гарвардской медицинской школы заявили, что признаком приближающегося «тихого инфаркта» — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента, — может быть изжога. Ученые уточнили, что перед сердечным приступом часто возникает ощущение жжения в груди. Вместе с тем отмечается, что основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.