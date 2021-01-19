Москвич заявил в полицию об оформлении кредита и ипотеки под гипнозом

В Москве мужчина сообщил в полицию, что под гипнозом он оформил кредит и ипотеку, а деньги отдал финансовой организации. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Безработный житель столицы 1955 года рождения обратился к правоохранителям 18 января. Он пояснил, что 28 октября 2020 года, находясь под действием гипноза, в присутствии сотрудников финансовой организации в отделении банка на Брянской улице в Москве он подписал кредитный договор и договор об ипотеке на получение кредита в размере 5,5 млн рублей. 13 ноября в том же банке он получил в кассе 4 млн 950 тыс. рублей, после чего передал их сотрудникам организации без оформления.

Фирма, располагавшаяся на бульваре Энтузиастов, отсутствует по указанному мужчиной адресу. Деньги заявителю не возвращены. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего, пишет «Москва 24».

Ранее, 19 января, сообщалось, что эксперты назвали риски потребкредитования под залог недвижимости. По данным аналитиков, 7% россиян подписывают кредитные договоры с банками, вообще не читая текст, а еще 10% подписывают даже те документы, содержание которых не понимают.