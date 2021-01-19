Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп записал прощальное видеообращение в качестве президента
Мир
Два пенсионера умерли в Эстонии после прививки вакциной Pfizer
Общество
Гособвинитель запросил 25 лет колонии для Шамсутдинова
Общество
Названа новая категория россиян с правом досрочного ухода на пенсию
Туризм
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января
Политика
Пушков оценил вероятность новых санкций против «Северного потока – 2»
Общество
В ВОЗ оценили вероятность превращения COVID-19 в сезонное заболевание
Общество
Спасатели возобновили поиски на месте схода лавины в Домбае
Мир
Казахстан установил дату начала вакцинации граждан «Спутником V»

Москвич заявил в полицию об оформлении кредита и ипотеки под гипнозом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве мужчина сообщил в полицию, что под гипнозом он оформил кредит и ипотеку, а деньги отдал финансовой организации. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством
Чаще всего в 2020 году для обмана в финансовой сфере эксплуатировалась тема коронавируса

Безработный житель столицы 1955 года рождения обратился к правоохранителям 18 января. Он пояснил, что 28 октября 2020 года, находясь под действием гипноза, в присутствии сотрудников финансовой организации в отделении банка на Брянской улице в Москве он подписал кредитный договор и договор об ипотеке на получение кредита в размере 5,5 млн рублей. 13 ноября в том же банке он получил в кассе 4 млн 950 тыс. рублей, после чего передал их сотрудникам организации без оформления.

Фирма, располагавшаяся на бульваре Энтузиастов, отсутствует по указанному мужчиной адресу. Деньги заявителю не возвращены. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего, пишет «Москва 24».

Ранее, 19 января, сообщалось, что эксперты назвали риски потребкредитования под залог недвижимости. По данным аналитиков, 7% россиян подписывают кредитные договоры с банками, вообще не читая текст, а еще 10% подписывают даже те документы, содержание которых не понимают.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021