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Режим ЧС объявили в городе в Приамурье из-за замерзшего водопровода

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Власти города Свободный Амурской области ввели режим ЧС из-за частично замерзшего водопровода и отсутствия воды в шести многоквартирных домах и на трех соцобъектах. Об этом во вторник, 19 января, сообщает пресс-служба местной администрации.

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«Зоной чрезвычайной ситуации обозначен Залинейный район города (улицы Чубаровых, Лесная, Продольная)», — говорится в сообщении.

В школе, оказавшейся в зоне ЧС, отменили очные занятия для учеников младших классов. Остальные школьники обучаются с применением электронных ресурсов и в формате уроков в очно-заочной форме. Детский сад, работающий при школе, также отменил прием детей. Их распределили по другим дошкольным учреждениям. Студенты отделения колледжа, расположенного в этой части города, отправлены домой.

Запасы воды для местной котельной постоянно пополняют, подвозя на транспорте. Для работы паровых котлов ей необходимо 2 куб. м воды в сутки, а для обслуживания — еще 3 куб. м.

«На объекте есть свой заполненный резервуар объемом 20 кубов. Запасы пополняются,, воду на котельную подвозят», — уточнили в пресс-службе.

Глава Свободного Владимир Константинов поручил своему заместителю по социальной политике выяснить потребность в волонтерах. Так, если в домах, оказавшихся без воды, есть одинокие люди, не способные набрать себе воды самостоятельно, то им на помощь придут добровольцы. Кроме того, власти планируют построить временный водовод.

Замерзание водопровода произошло еще 15 января, и на протяжении всего этого времени специальные службы пытались исправить ситуацию. 18 января прокуратура Амурской области сообщила, что организовала проверку по факту перемерзания водопровода в городе. В ведомстве уточнили, что без воды остались более 800 местных жителей, в том числе 250 детей.

Свободный расположен в 167 км от Благовещенска — областного центра Амурской области. Население города составляет 54 тыс. человек. По данным Гидрометцентра России, во вторник дневная температура воздуха опустится до –21 градуса, а ночью до –36 градусов.

14 января в Питкяранте (Карелия) в связи с аномальными морозами произошла авария на трубопроводе с последующим отключением воды. В городе был введен особый режим. Как выяснилось, участок центрального трубопровода замерз из-за аномальных холодов.

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