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Прокуратура начала проверку после гибели на пожаре четырех новосибирцев

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Прокуратура Новосибирска начала проверку по факту гибели четыре человек при пожаре в гаражном кооперативе. Об этом во вторник, 19 января, REGNUM рассказали в региональном ведомстве.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

Предварительно установлено, что при пожаре погибли четыре человека, которые находились в помещении. На месте происшествия работают заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров и прокурор района Алексей Слученко. В ведомстве проверят соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

Ранее проверку по факту случившегося начали в региональном СУ СК России.

Трагедия произошла19 января на улице Почтовый Лог, 1. Огонь вспыхнул на втором этаже гаражного комплекса в Дзержинском районе города. В ходе тушения были обнаружены тела четырех человек, пишет RT. В настоящее время их личности устанавливаются. По предварительным данным, в здании могли находиться и другие люди, пишет НСН.

Площадь пожара составила 192 кв. м. Как пишет РЕН ТВ, в настоящее время возгорание ликвидировано. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Тушение огня осложнялось наличием решеток на окнах здания, а также тем фактом, что внутри находились газовые баллоны. Сейчас в гаражах проводится разбор завалов. Также проводится вскрытие соседних гаражей для проверки возможных скрытых очагов горения.

В тушении принимали участие 66 человек и 21 единица техники, отмечает телеканал «Звезда».

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