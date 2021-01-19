В парламенте Швеции выразили обеспокоенность решением РФ выйти из ДОН

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) лишит Швецию возможности пользоваться его преимуществами. Об этом 19 января сообщает RT со ссылкой на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля, направленный министру обороны страны Петеру Хультквисту.

«Сейчас, к сожалению, многое указывает на то, что договор разваливается, так как Россия объявила о своем намерении выйти из него. Следовательно, мы больше не сможем получать столько же информации о силах, развернутых в непосредственной близости от нас, как раньше», ― говорится в документе.

Парламентарий подчеркнул, что с учетом отсутствия у Швеции разведывательных спутников до недавнего времени ДОН, который является элементом контроля над вооружениями и способствует формированию «атмосферы доверия и безопасности», служил на благо страны.

По словам Вихеля, благодаря договору шведские военные могли получать информацию о потенциале РФ в значимых на Швеции районах при помощи разведывательных полетов над Россией.

Кроме того, в своем запросе депутат спросил, есть ли планы у главы минобороны королевства по принятию каких-либо мер, чтобы у Швеции было большее количество данных «о силах, дислоцированных в ближнем зарубежье».

Накануне официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин указала на то, что выход России из договора был неизбежен из-за позиции США по этому вопросу. Она отметила, что Москва предпринимала попытки сохранить ДОН, однако не получила позитивной реакции ни от Вашингтона, ни от других его участников.

Ранее, 17 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

По словам Захаровой, выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. Она объяснила, что для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через членов НАТО, являясь лидером альянса.

В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.