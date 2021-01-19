Житель Крыма во время уборки на чердаке нашел патроны и взрывпакеты

В Крыму мужчина во время уборки на чердаке дома, который приобрел в 2019 году, обнаружил взрывпакеты, пневматическое оружие и патроны. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил сайт kp.ru.

Инцидент произошел 12 января в селе Мысовое Ленинского района. 47-летний мужчина готовил к ремонту крышу дома, когда во время уборки нашел предметы, которые принял за тротиловые шашки. Он вызвал МЧС. Прибывшие на место специалисты обнаружили на мансарде восемь взрывпакетов, две ракеты на пневматическое оружие и два патрона на ракетницу.

Оказалось, что ранее по этому адресу проживал 72-летний мужчина, который хранил взрывоопасные объекты у себя на чердаке.

В конце декабря взрывоопасные предметы времен войны нашли под Брянском. Саперы извлекли из земли четыре артиллерийских снаряда, одну гранату и четыре патрона. Позже специалисты их обезвредили.