Более 40 купелей оборудовали на Крещение во Всеволжье

На территории Тверской области в этом году оборудовали более 40 мест для крещенских омовений. В Твери купель сделали в акватории Волги у пирса Речного вокзала. А в Вышнем Волочке одно из четырех мест для крещенских купаний разместили в центре города на берегу реки Цны, рядом с Богоявленским собором.

Как пишут «Тверские ведомости», губернатор Игорь Руденя принял участие в торжествах в праздник Крещения Господня. Он приехал в Нило-Столобенскую пустынь в Осташкове. По окончании всенощного бдения и Божественной литургии был проведен чин великого освящения воды.

Этой ночью у купелей было организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС, медиков, народных дружинников, сотрудников ЧОПов и казачества.

Ранее сообщалось, что участие в крещенских купаниях на территории главного храма Вооруженных сил России приняли более 2 тыс. человек. Это были военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, жители и гости Москвы и Московской области. Желающих осенить себя крестным знамением в ледяной воде было много, несмотря на сильный мороз.