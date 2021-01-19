Спасатели возобновили поиски на месте схода лавины в Домбае

Поисково-спасательные работы на месте схода снежной лавины в Домбае возобновлены. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

«Работы по расчистке лавинной массы в поселке Домбай возобновлены. Всего привлечено 233 человека, 28 единиц техники», — уточнили в министерстве.

Также в ведомстве предупредили, что в горах республики во вторник сохраняется лавинная опасность.

При этом источник в экстренных службах сообщил, что людей под лавиной, по предварительным данным, нет.

«Предварительно, местонахождение всех людей установлено, заявления о пропаже не поступали, что свидетельствует об отсутствии пострадавших под лавиной», — цитирует ТАСС своего собеседника.

18 января в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара на горнолыжную трассу сошла снежная лавина. Снегом накрыло два вагончика с пунктом проката снаряжения. Было повреждено кафе.

Как сообщает РЕН ТВ, сход снежной массы произошел с высоты 2,7 тыс. м на участке с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги. По данным специалистов, длина лавины составила порядка 800 м, а ширина 160 м. Глубина снежной массы варьируется от 1,5 до 5 м.

Изначально в МЧС сообщали, что в момент ЧП на трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточнял, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.

Шесть человек выбрались из-под снега. Еще один человек погиб, им оказался президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Позднее четверо туристов, не выходивших на связь после схода лавины, были найдены при обходе гостиниц.

Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии организовало проверку по факту схода лавины.