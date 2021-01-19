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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января
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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января

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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе компании.

Как уточняется, рейсы по маршруту Москва–Хельсинки–Москва будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам.

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«По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — отмечается на официальном сайте «Аэрофлота».

Пассажиры смогут приобрести билеты на сайте авиакомпании, в офисах собственных продаж и у официальных агентов.

Необходимые данные о расписании рейсов и услугах можно найти на сайте компании. Чтобы узнать о действующих правилах получения виз и ограничениях на въезд, необходимо открыть раздел «Информация об изменениях, связанных с COVID-19».

Ранее, в январе, стало известно, что Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Самолеты будут вылетать в Ханой и в Дели дважды в неделю, а в Доху — трижды в неделю.

Также с 20 января будут возобновлены рейсы Singapore Airlines Сингапур–Москва. Уточнялось, что обязательным требованием для пассажиров, не являющихся гражданами России, станет предоставление отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, проведенного не позднее 72 часов до вылета.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Было разрешено только вывозить иностранных граждан из России на родину и россиян в Россию. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Занзибаром (Танзания). Затем авиасообщение восстановили еще с рядом стран.

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