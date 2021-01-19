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Еще одна категория россиян досрочно выйдет на пенсию в 2021 году

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В 2021 году борцы с коронавирусом смогут оформить досрочный выход на пенсию, рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Таким образом, рассчитывать на пенсионные льготы могут врачи, работающие с больными COVID-19, отмечает 18 января НСН.

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Как пояснила сенатор, в настоящее время один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана.

«Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата на покупку может доходить до 375 тыс. рублей. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа», - рассказала она.

По словам Кусайко, на федеральном уровне программа пока поддержку не получила, однако в регионах активно реализуется.

В ноябре глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что право на досрочные пенсии в 2021 году получат россияне, трудящиеся на особо тяжелых и опасных рабочих местах. Речь идет, в частности, о работниках металлургических, машиностроительных и химических производств.

Кроме того, право на досрочное назначение страховой пенсии имеют инвалиды, люди, работавшие в районах Крайнего Севера и многодетные матери.

4 января первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко сообщила, что в начале года будет решен вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом провести ее планируют уже весной.

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